Brustkrebsmonat Oktober: Condor fliegt wieder pink

Condor fliegt ein Zeichen gegen Brustkrebs: Mit Beginn des internationalen Brustkrebsmonats Oktober bekräftigt Condor erneut ihr Engagement im Kampf gegen Brustkrebs. Im Rahmen der weltweiten Luftfahrtinitiative FlyPink setzt die deutsche Airline ein starkes Zeichen für Vorsorge und Solidarität mit Betroffenen – sowohl am Boden als auch in der Luft. In diesem Jahr ist Condor zum Auftakt mit einem Stand am Frankfurter Flughafen vertreten und steht mit kleinen Überraschungen für die Gäste sowie den Austausch zum Thema Krebsvorsorge im Bereich B bereit. Neben Condor Vertreter:innen ist auch der Partner Brustkrebs Deutschland e.V. am heutigen Mittwoch mit vor Ort.

,,Wir sind stolz auf diese Initiative, die aus der Mitarbeiterschaft entstanden ist. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt Condor die Initiative FlyPink und rückt das Thema Früherkennung und Solidarität durch zahlreiche Aktionen in den Mittelpunkt”, so Christian Schmitt, COO Condor. “Im Oktober tragen unsere Crews pinkfarbene Accessoires – von Halstüchern bis Krawatten – und machen damit ihre Unterstützung für die Kampagne sichtbar und das nicht nur an Bord unserer pinken Sonderlackierung, sondern unserer gesamten Flotte.”

Denn ein besonderes Highlight ist das “FlyPink Plane”: Der Airbus A320 mit der Kennung D-AICS trägt seit vergangenem Jahr als pink-weiß gestreiftes Flugzeug die Botschaft gegen Brustkrebs durch die Welt. Neben der auffallenden Lackierung ist auch die Kabine des FlyPink Plane mit pinken Elementen ausgestattet. Darüber hinaus arbeitet Condor auch dieses Jahr wieder mit den Flughäfen Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München zusammen, um gemeinsam vor Ort über Bildschirme beispielsweise an den Gepäckbändern oder im Abflugbereich, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

An Bord informieren spezielle Safety Cards über Frühuntersuchung und Vorsorge. Im Condor-Shop und während der Flüge werden speziell designte FlyPink-Artikel verkauft, deren Erlöse dem gemeinnützigen Verein Brustkrebs Deutschland e.V. zugutekommen. Zum Condor Shop und den FlyPink-Artikeln geht es hier: FlyPink | Gemeinsam gegen Brustkrebs | Condor Shop.

Mit der Aktion macht Condor deutlich: Der Kampf gegen Brustkrebs braucht Mut, Sichtbarkeit und gemeinsames Handeln – im Oktober und das ganze Jahr. Mehr Informationen finden sich unter FlyPink – Wir fliegen ein Zeichen gegen Brustkrebs | Condor.

(red / DE)