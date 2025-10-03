Neues Interline-Abkommen zwischen Korean Air und Condor

Das Interline-Abkommen zwischen Korean Air und Condor ist offiziell in Kraft und gilt seit dem 29. September 2025. Damit können Korean Air-Kunden erstmals seit über zwölf Jahren wieder auf den Strecken zwischen Deutschland und Korea eine deutsche Zubringerverbindung nutzen.

Zur besseren Anbindung der Strecke Frankfurt – Incheon/Seoul profitieren Reisende ab sofort von einer nahtlosen Kooperation zwischen Korean Air und Condor. Für eine optimale Verbindung können Fluggäste ab Hamburg, Berlin oder München mit Condor nach Frankfurt fliegen und von dort ihre Reise mit Korean Air nach Incheon/Seoul fortsetzen – oder umgekehrt.

Die Netzanbindung soll im Laufe des Winterflugplans schrittweise erweitert und verbessert werden, um ideale Umsteigeverbindungen zu ermöglichen. Weitere Details folgen im Rahmen der bevorstehenden Ankündigung zum SPA-Abkommen zwischen Korean Air und Condor, die für Mitte Oktober geplant ist.

(red HT / KE)