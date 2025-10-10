Lufthansa fliegt im Oktober erstmals mit Allegris ab Frankfurt

Ab sofort kommen Reisende auch aus Frankfurt in den Genuss der neuesten Lufthansa Kabine Allegris und können sich über besonderen Komfort in allen Reiseklassen freuen. Dazu setzt Lufthansa ihre neuen Dreamliner mit der modernsten Kabinenausstattung ein. So startet heute der erste Allegris-Flug ab Frankfurt ins kanadische Toronto. Ab dem Winterflugplan werden auch Rio de Janeiro, Bogotá, Hyderabad und voraussichtlich ab Dezember Austin (Texas) ab Frankfurt mit Allegris bedient.

Große Zufriedenheit bei Allegris Fluggästen

Seit Mai 2024 ist Allegris ab München auf dem Airbus A350-900 verfügbar und erfreut sich ausgesprochen großer Beliebtheit. Bereits mehr als eine halbe Million Passagiere in allen Klassen konnten das neue Sitzkonzept erleben – und deutlich über 90 Prozent zeigten sich begeistert von der neuen Kabine. Mit Allegris erwartet Fluggäste an Bord ein exklusives und individuelles Erlebnis über alle Klassen hinweg, mit innovativen Sitzkonzepten, hochwertigen Materialien und modernster Technologie.

„Wir freuen uns, dass wir künftig auch unseren Fluggästen ab Frankfurt mit „Allegris“ unser neuestes und deutlich aufgewertetes Reiseerlebnis auf Langstreckenflügen anbieten können. Allegris wird von Gästen, die es bereits kennengelernt haben, mit Begeisterung angenommen. Daher sind wir besonders stolz darauf, dass die neue Premiumkabine nun auch zu weiteren Destinationen und vor allem ab unserem größten Drehkreuz zum Einsatz kommt“, erklärt Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt von Lufthansa Airlines.

Mit der Auslieferung weiterer Boeing 787 Flugzeuge in den nächsten Wochen wird Lufthansa weitere Langstreckenziele für Allegris veröffentlichen.

(red / LH)