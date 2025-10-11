REMINDER: Heute Tausch- und Sammlertag der Flughafenfreunde Wien

In wenigen Stunden öffnet der Sammler- und Tauschtag der Flughafenfreunde Wien im Office Park 4 auf dem Flughafen Wien seine Pforten. Ein MUSS für Aviatikfans.

Wo? Flughafen Wien, Office Park 4

Wann? Heute (11. Oktober 25), von 9 bis 13 Uhr (mit großer Tombola)

Air Sickness Bags, Essbesteck aus Flugzeugen, Safety Cards, Bücher und jede Menge Flugzeugmodelle sowie, natürlich, gute Gespräche unter Luftfahrtinteressierten. Das alles verspricht der Tausch- und Sammlertag der Flughafenfreunde Wien am kommenden Samstag, den 11. September 2025.

Zahlreiche Anbieter und Aussteller aus Österreich, Deutschland, der Slowakei und Ungarn werden von 9 bis 13 Uhr im Office Park 4 des Wiener Flughafens vor Ort sein.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.

(red)