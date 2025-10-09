Flughafenfreunde Wien laden am 11. Oktober wieder zum Sammlertag

Der Sammler- und Tauschtag der Flughafenfreunde Wien jeden Herbst hat eine jahrzehntelange Tradition. Am Samstag, 11. Oktober 2025, geht er wieder über die Bühne. Diesmal im Office Park 4 in der Airport City auf dem Flughafen Wien Schwechat (VIE/LOWW). Es gibt außerdem eine Tombola.

Air Sickness Bags, Essbesteck aus Flugzeugen, Safety Cards, Bücher und jede Menge Flugzeugmodelle sowie, natürlich, gute Gespräche unter Luftfahrtinteressierten. Das alles verspricht der Tausch- und Sammlertag der Flughafenfreunde Wien am kommenden Samstag, den 11. September 2025.

Zahlreiche Anbieter und Aussteller aus Österreich, Deutschland, der Slowakei und Ungarn werden von 9 bis 13 Uhr im Office Park 4 des Wiener Flughafens vor Ort sein.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.

(red)