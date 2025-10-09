Flughafenfreunde Wien laden am 11. Oktober wieder zum Sammlertag

Air Sickness Bags, Essbesteck aus Flugzeugen, Safety Cards, Bücher und jede Menge Flugzeugmodelle sowie, natürlich, gute Gespräche unter Luftfahrtinteressierten. Das alles verspricht der Tausch- und Sammlertag der Flughafenfreunde Wien am kommenden Samstag, den 11. September 2025.
Zahlreiche Anbieter und Aussteller aus Österreich, Deutschland, der Slowakei und Ungarn werden von 9 bis 13 Uhr im Office Park 4 des Wiener Flughafens vor Ort sein.
Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.
