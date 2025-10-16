Berlin: Rund 1,4 Mio. Reisende in den Herbstferien am BER erwartet

In wenigen Tagen beginnen die Herbstferien in Berlin und Brandenburg. Von Freitag, den 17. Oktober, bis Sonntag, den 2. November, erwartet der Flughafen BER insgesamt rund 1,4 Mio. Fluggäste. Zum Ferienstart, in der Zeit von Freitag, den 17. Oktober, bis Sonntag, den 19. Oktober, rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 275.000 Fluggästen. Allein am Freitag und Sonntag werden jeweils rund 97.000 Reisende den BER nutzen. Während der gesamten Ferienzeit starten oder landen 9.400 Flugzeuge am BER.

Angeflogen werden in den Herbstferien rund 140 Ziele in 50 Ländern. Am meisten gefragt sind traditionell Urlaubsländer am Mittelmeer mit viel Sonnengarantie, v.a. die Türkei (1.028 Flugbewegungen) und Spanien (985 Flugbewegungen). Als Reiseziel am meisten gefragt ist Antalya am türkischen Mittelmeer mit insgesamt 491 Starts und Landungen. Auch die spanische Insel Mallorca ist mit 332 Flugbewegungen sehr beliebt. Mit 1.372 Starts und Landungen bietet easyJet die meisten Flüge an, gefolgt von Ryanair mit 1.342 Flügen und Eurowings mit 874 Starts und Landungen.

Das vom Flughafen BER eingesetzte zentrale System von Collins Aerospace für den Check-in der Passagiere und des Gepäcks ist inzwischen wiederhergestellt. Die Arbeitsstationen aller Fluggesellschaften an den Check-in-Schaltern und den Boarding-Gates sind wieder angeschlossen. Restarbeiten werden aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Daher kann es auch zum Ferienstart noch zu Verzögerungen in den Betriebsabläufen kommen.

„Nach den herausfordernden Wochen wegen des Cyber-Angriffs auf Collins haben wir uns mit unseren Partnern intensiv auf den Start der Herbstferien vorbereitet. Wir setzen gemeinsam alles daran, unseren Reisegästen eine möglichst reibungslose Urlaubsreise zu ermöglichen. Die hohe Nachfrage zeigt, dass Flugreisen nach wie vor einen besonderen Stellenwert für die Menschen haben“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Grundsätzlich empfiehlt die Flughafengesellschaft allen Ferienreisenden, sich rechtzeitig vor Abflug im richtigen Terminal einzufinden und die Hinweise der jeweiligen Airline zu beachten. Wer sich zudem vorab auf der Website oder in der App des BER über die Abläufe am Flughafen informiert, Parkplätze online bucht und vorab online eincheckt, kann entspannter in den Urlaub starten. Reisende, die ihr Gepäck am Fast Bag Drop aufgeben, sparen Zeit. Die Abflug-Gates können über jede Sicherheitskontrolle im Terminal 1 oder Terminal 2 erreicht werden. Das jeweilige Boarding-Gate schließt in der Regel 30 Minuten vor dem Abflug.

Insgesamt stehen in den Terminals des BER mehr als 120 Self-Service-Automaten bereit, an denen Reisende ihr Gepäcklabel ausdrucken und ihr Gepäck danach eigenständig aufgeben können. 20 Airlines bieten diesen Service mittlerweile am BER an, Eine Auflistung finden Reisende hier: ber.berlin-airport.de/de/fliegen/checkin-boarding.html

Wer nur mit Handgepäck fliegt, kann sich direkt zur Sicherheitskontrolle begeben.

Die Kontrollbereiche 1 und 5 im Terminal 1 sowie der Kontrollbereich in Terminal 2 sind mit modernen CT-Scannern ausgestattet. Fluggäste müssen elektronische Geräte und Flüssigkeiten dort nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen.

An allen Sicherheitskontrollen am BER gilt auch in den Herbstferien noch: Die Flughafengesellschaft empfiehlt weiterhin, nur Flüssigkeitsbehältnisse ins Handgepäck zu nehmen, die die Menge von 100 ml nicht überschreiten.

Allerdings müssen Reisende Flüssigkeiten an den Sicherheitskontrollen mit CT-Scannern nicht mehr auspacken.

https://ber.berlin-airport.de/de/fliegen/kontrollen/sicherheitskontrolle.html

Bereits beim Packen gilt es, die Sicherheitsvorschriften für die Kontrollen zu beachten! So sind im Aufgabegepäck Powerbanks und E-Zigaretten verboten. Diese dürfen grundsätzlich nur im Handgepäck mitgeführt werden unter Beachtung der jeweiligen Mengenvorgaben und Transportvorschriften. gepaeck.berlin-airport.de

Ab sieben Tage vor Abflug können Passagiere ein kostenfreies Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 buchen und so die Planung für Ihren Abflug verbessern. runway.berlin-airport.de

Reisende können Service-Angebote wie BER Runway oder den Zugang zur Zentralen Ausreise mit BER Biometrics auch kontaktlos per Gesichtserkennung nutzen. biometrics.berlin-airport.de

Die Flughafengesellschaft empfiehlt, die aktuelle Verkehrslage für den Anreisetag zu prüfen. Vom 28.10. (4 Uhr) bis 03.11. (1.30 Uhr) ist der S-Bahn-Verkehr zwischen S Grünbergallee und S Baumschulenweg (S9 und S45) unterbrochen. Die S-Bahn Berlin richtet einen Schienenersatzverkehr ein. Reisende sollten auch andere Verkehrsmittel wie den FEX oder die Regionalbahnen für ihre Anreise nutzen.https://www.vbb.de/fahrinfo/

Aufgrund der hohen Nachfrage in der Ferienzeit ist es ratsam, vorab online einen PKW-Parkplatz zu reservieren. Der Parkplatz P104 ergänzt seit kurzem das breitgefächerte Angebot und ist nur 12 bis 15 Gehminuten von den Terminals entfernt. parken.berlin-airport.de

Passagiere, die einen biometrischen Reisepass oder neuen deutschen Personalausweis besitzen, können die automatische Passkontrolle EasyPass nutzen und somit zur Abreise in ein Nicht-EU-Land damit schneller die Grenzkontrolle passieren. Dies gilt ebenso für Drittstaatsangehörige ab 12 Jahren mit elektronischem Reisepass und deutschem Aufenthaltstitel. Mit Kinderreisepässen ist das nicht möglich.

ber.berlin-airport.de/de/fliegen/kontrollen/pass-und-ausweiskontrolle.html

Am BER erwarten Reisende sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Sicherheitsbereich zahlreiche Shops und gastronomische Einrichtungen. Im öffentlichen Bereich des Terminals 1 sind REWE und Kamps rund um die Uhr geöffnet.

poi.berlin-airport.de

Auch in den Herbstferien profitieren Reisende von zahlreichen Rabatten und Sonderaktionen. Über die App können in teilnehmenden Shops, Gastronomiebetrieben und bei Servicepartnern digitale Coupons ganz einfach eingelöst werden. Die Handhabung ist unkompliziert: Nach dem Herunterladen der App wählen Nutzende den gewünschten Coupon aus und lösen ihn direkt vor Ort ein. app.berlin-airport.de

Ausführliche Informationen für eine gute Vorbereitung auf die Reise finden Fluggäste auf der Website oder in der BER App: https://ber.social/reisehinweise

(red / Berliner Flughäfen)