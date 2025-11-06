Berlin: BER verzeichnet 2,66 Mio. Passagiere im Oktober

Im vergangenen Oktober reisten insgesamt 2,66 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg – fast 100.000 Passagiere mehr als im Vorjahresmonat, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben.

Die Herbstferien sorgten für regen Betrieb: Zwischen dem 17. Oktober und 2. November reisten rund 1,44 Millionen Fluggäste über den BER. Der Ferienstart am Freitag, 17. Oktober, war mit 102.059 Passagieren der stärkste Tag seit Eröffnung des Flughafens.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 18.554 Flugzeuge am BER. Im Oktober des Vorjahres waren es 18.511 Maschinen. Zudem wurden 4.786 Tonnen Fracht umgeschlagen, rund 1.001 Tonnen mehr als im Oktober 2024.

(red / Berliner Flughäfen)