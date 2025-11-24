British Airways hat neue Verbindung von Graz nach London aufgenommen

Am Freitag um 16:10 Uhr war es soweit: Die erste Maschine von BA Euroflyer landete aus London kommend in Graz. Die Tochtergesellschaft der British Airways, die über mehr als 20 Flugzeuge verfügt, bietet rund 45 Kurz- und Mittelstreckenflüge ab London Gatwick an. Darunter neu: Rabat in Marokko und seit Freitag auch Graz. Die Flüge zwischen Graz und London heben immer am Montag, Mittwoch und Freitag ab. Für Austrian Wings waren Michael Jentner und Franz Zussner zugegen.

Rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Industrie sowie Tourismus haben sich am Freitag am Gaz Airport eingefunden, um den Erstflug in Empfang zu nehmen.

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Graz Airport: „Das ist ein guter Tag für den Graz Airport und seine Fluggäste! Die London-Verbindung ist für alle Passagiersegmente ein großer Gewinn: Da wären natürlich Touristen und Geschäftsreisende von beiden Seiten zu nennen, aber auch das Segment vfr (visit friends & relatives / Besuch von Angehörige und Freunden), für die ein ersehntes Wiedersehen nun so viel einfacher wird.“

British Airways ist Mitglied der oneworld Allianz.

oneworld ist eine globale Fluggesellschaftsallianz, die 15 der weltweit führenden Airlines vereint, die sich dazu verpflichtet haben, Reisenden den höchsten Standard an Service und Komfort zu bieten. Die Mitglieder der Allianz bedienen nahezu 1.000 Ziele weltweit.

(red / GRZ)