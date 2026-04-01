Vor 45 Jahren - Concorde auf dem Flughafen Graz

Wer erinnert sich noch? Gestern vor 45 Jahren am 29.03.1981 landete die legendäre Concorde von British Airways am Flughafen in Graz. Das Besondere: Graz war der allererste Flughafen in ganz Österreich, auf dem das Überschallflugzeug aufgesetzt hat!.



Es blieb ein exklusives Erlebnis, denn es war die erste und einzige Landung der Concorde in Graz. Von hier aus ging es damals weiter über Linz direkt nach London. Ein Tag, der nicht nur für Flugzeug-Fans unvergesslich bleibt, sondern ein echtes Highlight in unserer Flughafengeschichte ist.

Drei Jahre später, 1984, besuchte eine Concorde (von Air France) auch den Flughafen Wien Schwechat (LOWW). Cpt. Gerhard Gruber, mehrfacher Buchautor und lebende Luftfahrtlegende, filmte das Ereignis und veröffentlichte die Aufnahmen erst kürzlich auf YouTube.

(red / Apt. GRZ via SM)