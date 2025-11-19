Österreichs Luftfahrtindustrie unter Top 10 Zuliefernationen für Airbus

Österreichs Luftfahrtzulieferindustrie mit mehr als 800 Mio. Euro Umsatz unter den Top 10 Zuliefernationen bei AIRBUS. Das gelingt nur mit hoher Qualität, Innovationskraft und guter Positionierung bei AIRBUS. Aber Industrielle Kooperationen sind der Eintrittsschlüssel dafür.

Österreichische Luftfahrtzulieferunternehmen haben sich in den letzten 20 Jahren einen fixen und wichtigen Platz in der Lieferkette von AIRBUS erarbeitet. Nach einer von Aviation Industry Austria unter den Mitgliedsunternehmen durchgeführten Umfrage löst AIRBUS in Österreich mindestens EUR 808 Mio. Umsatz aus, wofür zumindest 2733 Mitarbeiter beschäftigt werden. Der Großteil des Umsatzes betrifft das Fertigen von Baugruppen, wobei Österreich auch einen wichtigen Platz als Materiallieferant hat. Die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen ist derzeit auf einem niedrigeren Niveau stabil, würde aber mit dem Aufbau von Fertigungskapazitäten für neue Flugzeugmuster wieder steigen.

Zurückzuführen ist diese Top-Stellung als Zuliefernation vor allem auch auf erfolgreiche Industrielle Kooperationen und besonders hoher Technologiedichte im Bereich Fertigungstechnik und Rohstoffe. Die Industriellen Kooperationen waren für viele Betriebe der erste Zugang zur AIRBUS-Lieferketten im größeren Ausmaß. Die technologische Überlegenheit, stetige Verbesserungen und Fertigungsprozesse ermöglichten danach das Volumen zu halten und weiter auszubauen.

Damit ist die heimische Flugzeugzulieferindustrie auch ein Schlüsselfaktor für die langfristige und unabhängige Resilienz unseres Landes und leistet so auch einen Beitrag für die Neutralität. So unterstützt sie nicht nur die Verhandlungsposition unserer Regierung, wenn es um die Beschaffung von wichtigen Ersatzteilen und Wartungsleistungen geht, sondern durch qualifizierte Mitarbeiter und Prozesse ist man im Ernstfall auch in der Lage, selbst entsprechende Teile und Leistungen zur Verfügung zu stellen.

(red / AI Austria)