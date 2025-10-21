AUA und Lufthansa fliegen wieder mit Layover nach Tel Aviv

Nach einer Beruhigung der Sicherheitslage im Nahen Osten werden auch Teile des iranischen Luftraums wieder genutzt.

Aufgrund der aktuellen Beruhigung im Nahen Osten sind die Flüge der Lufthansa Group nach und von Tel Aviv ab 1. Dezember wieder für Layover freigegeben. Austrian Airlines wird ab diesem Zeitpunkt die Layover für Tel Aviv wieder durchführen.

Darüber hinaus wird ab dem 22. Oktober 2025 wieder ein Teil des iranischen Luftraums, konkret im Nordosten, für Überflüge genutzt.

Die LHG Flüge nach und von Teheran werden, wie bereits kommuniziert, ab 1. November 2025 wieder mittels Turnaround Ops aufgenommen.

Unsere Security Abteilung steht weiterhin rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden, um die Entwicklungen in der gesamten Region laufend und engmaschig zu bewerten. Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat stets oberste Priorität.

(red DT / OS)