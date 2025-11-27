Yoash Ben Izhak übernimmt Marketing-Leitung im israelischen Tourismusministerium

Das Israelische Tourismusministerium hat Yoash Ben Izhak als Senior Deputy Director-General for Marketing vorgestellt. In dieser Schlüsselposition wird er die Abteilung für Marketing, Branding und Promotion Israels als Reiseziel sowohl im nationalen als auch internationalen Bereich leiten.

Ben Izhak bringt umfangreiche und langjährige Expertise in den Bereichen Marketing, Kommunikation und öffentliche Diplomatie mit. Zuletzt war er als Director-General of Marketing, Communications and Community Relations bei Israel Railways tätig, wo er die Abteilungen Marketing, Spokesperson und Service leitete. Davor fungierte er als Director-General for Marketing and Communication der Manufacturers Association of Israel und als Director-General for Marketing and Public Relations der Packaging Recycling Corporation (TAMIR).

Der neu ernannte Senior Deputy Director-General verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Kommunikation und Internationale Beziehungen von der Hebrew University of Jerusalem sowie einen Master-Abschluss in Jura von der Bar-Ilan University.

Director-General of the Ministry of Tourism, Michael Itzhakov, begrüßte die Ernennung und sagte: „Yoashs reiche Erfahrung in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie seine umfassende Vertrautheit mit dem öffentlichen und privaten Sektor werden dazu beitragen, die Aktivitäten des Ministeriums zu stärken und Israel in dieser schwierigen Phase der Erholung des Tourismus nach dem Krieg weiterhin als eines der weltweit führenden Reiseziele zu fördern.“

Yoash Ben Izhak erklärte: „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, Teil des Ministeriums für Tourismus zu werden. Der Tourismus ist ein wichtiger Wachstumsmotor für die israelische Wirtschaft. Mein Ziel ist es, die Marke ‚Israel‘ zu stärken und durch innovative Maßnahmen mehr Besucher nach Israel zu bringen, um so zum Wachstum und Wohlstand der Branche beizutragen.“

