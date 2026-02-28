Israel und USA starten Luftschläge gegen Islamisten-Terror-Regime in Teheran

Über Wochen hatten die USA Kampfjets und Tankflugzeuge sowie Flugzeugträger in der Region zusammengezogen. In der Nacht führten Israel und die USA einen Präventivschlag gegen das Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran durch.

Seit über 40 Jahren halten die Islamisten in Teheran die Bevölkerung des Iran, seit 1979 "Islamische Republik Iran", in Geiselhaft. Menschenrechte und Pressefreiheit werden mit Füßen getreten, Frauenrechte ebenso. Die Islamische Republik ist seit Jahrzehnten tief in internationalen Terrorismus verstrickt (sogar im Fall des Bombenanschlags auf Pan Am 103 über Lockerbie führten Spuren in die Islamische Republik Iran), fordert die Auslöschung Israel und arbeitet an der Atombombe.

In Verhandlungen hatten die USA vom Islamisten-Regime in Teheran den Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm gefordert - doch offenbar waren die Mullahs in Teheran nicht dazu bereit. Am Samstagmorgen führte die Luftwaffe der israelischen Selbstverteidigungskräfte mit Unterstützung der USA präventive Luftschläge gegen Ziele in der Islamischen Republik Iran durch. Videoaufnahmen zeigen Rauchsäulen über Teheran.

Der Angriff bei Tageslicht sei laut israelischen Medienberichten "über Monate vorbereitet" worden und habe die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran völlig überrumpelt. Unklar ist, wie das Islamisten-Terror-Regime auf den Präventivschlag des Westens reagieren wird.

Der morgendliche AUA-Flug von Tel Aviv nach Wien landete heute um 08:24 Uhr sicher in Schwechat.

Zwar liegt noch keine offizielle Bestätigung der AUA vor, doch es ist anzunehmen, dass die AUA ihre Israel-Flüge angesichts der aktuellen Lageentwicklung vorerst aussetzen dürfte.

(red SI, CvD)