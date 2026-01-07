Bis zu 50 weitere neue F-15 für israelische Verteidigungskräfte

Antisemitisch motivierter islamischer Terrorismus ist die größte Bedrohung für Israels Sicherheit, wie auch der versuchte Völkermord der Terrororganisation HAMAS in Israel am 7. Oktober 2023 gezeigt hat - der Auslöser des Verteidigungskrieges, den Israel in Gaza führen musste. Nun modernisiert Israel seine Luftwaffe.

Israel wird 25 neue Boeing F-15IA Kampfjets für seine Verteidigungskräfte beschaffen. Zudem besteht eine Option auf 25 weitere F-15IA. Der Festauftrag hat einen Wert von fast 9 Milliarden US-Dollar. Bereits im November 2024 hatte Israel 25 F-15IA bestellt. Durch den neuen Auftrag erhöht sich die Anzahl der fest bestellten Maschinen dieses Typs jetzt auf 50 Stück. Sie sollen ältere F-15-Modelle ersetzen, mit denen Israel sich seit Jahrzehnten gegen den seine Existenz bedrohenden arabischen Terrorismus verteidigt.

Hintergrund

Das jüdische Kulturmagazin "Nu" analysierte den Terror gegen Israel 2024 und kam angesichts der radikal-muslimischen Mobs auf europäischen Straßen, die offen die Vernichtung Israels fordern, zu dem Befund, dass in Teilen Europas bereits eine "Islamisierung" erfolgt und die "innere Sicherheit erodiert" sei. Ziemlich genau einen Monat nach dieser Analyse verübte ein 26-jähriger Muslim aus Syrien einen Terroranschlag in Solingen im Namen des "Islamischen Staates" und erstach dabei drei unschuldige Menschen.

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

In einem Interview mit "Militär Aktuell" gab der israelische Armeesprecher Arye Shalicar im Oktober 2024 zudem interessante Einblicke in den israelischen Abwehrkampf gegen den radikal-islamischen Terrorismus.

(red)