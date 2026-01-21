Ethiopian Airlines stockt Dreamliner-Flotte kräftig auf

Boeing und Ethiopian Airlines gaben bekannt, dass Afrikas größte Fluggesellschaft neun 787 Dreamliner-Flugzeuge bestellt hat, da die Nachfrage nach Langstreckenflügen weiter steigt. Ethiopian Airlines wird die 787-9-Jets nutzen, um ihr Streckennetz, das derzeit 145 internationale Ziele bedient, weiter auszubauen.



Der jüngste Kauf von 787-Flugzeugen durch die Fluggesellschaft folgt auf ihre auf der Dubai Airshow angekündigte Bestellung von 11 737 MAX-Jets. Beide Bestellungen wurden im Dezember 2025 abgeschlossen und erweitern das Auftragsbuch von Ethiopian Airlines um insgesamt 20 treibstoffsparende Boeing-Flugzeuge.

Ethiopian Airlines betreibt Afrikas größte 787 Dreamliner-Flotte und fliegt mit ihren 787-8- und 787-9-Jets auf Interkontinentalstrecken von Addis Abeba zu stark nachgefragten Zielen in Europa, Asien und Nordamerika sowie auf wichtigen innerafrikanischen Strecken.

Auch der Flughafen Wien mit der Boeing 787 Dreamliner angesteuert.

(red TT / Boeing / ET)