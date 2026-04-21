Ethiopian Airlines wandelt sechs Optionen für Boeing 787 in Festauträge um

Boeing [NYSE: BA] und Ethiopian Airlines gaben heute den Kauf von sechs 787 Dreamliner-Flugzeugen bekannt, womit die Fluggesellschaft ihre Optionen aus ihrem wegweisenden Auftrag aus dem Jahr 2023 vollständig ausübt. Ethiopian Airlines wird die 787-9-Flugzeuge einsetzen, um ihr interkontinentales Streckennetz ab Addis Abeba auszubauen und die Frachtkapazität zu erhöhen, da die Nachfrage nach Langstreckenflügen weiter steigt.

„Die Umwandlung der Optionen auf sechs Boeing 787-9 Dreamliner in eine Festbestellung ist für uns ein wahrhaft stolzer Moment“, sagte Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group. „Der Auftrag verdeutlicht das nachhaltige Wachstum von Ethiopian Airlines und unsere Bereitschaft für weitere Erfolge. Durch die Erweiterung unserer Flotte um hochmoderne Flugzeuge wie den Boeing 787-9 Dreamliner sichern wir weiterhin unsere operative Exzellenz und den Komfort unserer Passagiere.“

Ethiopian Airlines betreibt Afrikas größte 787-Dreamliner-Flotte und setzt ihre 787-8- und 787-9-Jets auf Interkontinentalstrecken von Addis Abeba zu stark nachgefragten Zielen in Europa, Asien und Nordamerika sowie auf wichtigen innerafrikanischen Strecken ein, die den zweitgrößten Kontinent der Welt abdecken.

„Wir sind stolz darauf, dass Ethiopian Airlines weiterhin auf den 787 Dreamliner setzt, der als Rückgrat ihrer Flotte dient, während das Unternehmen wächst, seinen Betrieb modernisiert, neue Strecken eröffnet und mehr Passagiere komfortabel befördert“, sagte Anbessie Yitbarek, Vice President of Commercial Sales and Marketing für Afrika bei Boeing.

(red BKG / ET)