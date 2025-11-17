Ethiopian Airlines bestellt weitere 11 Boeing 737 MAX

Boeing und Ethiopian Airlines gaben heute bekannt, dass Afrikas größte Fluggesellschaft sich zum Kauf von 11 weiteren 737 MAX-Jets verpflichtet hat. Die auf der Dubai Airshow unterzeichnete Vereinbarung über 11 Flugzeuge des Typs 737-8 wird Ethiopian Airlines in die Lage versetzen, ihr regionales und internationales Streckennetz auszubauen und ihren Hub in Addis Abeba zu erweitern, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr, heute während der Dubai Airshow unsere Vereinbarung mit Boeing über weitere 11 Flugzeuge des Typs 737-8 bekannt zu geben“, sagte Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group. „Die Bestellung unterstützt unsere Wachstumspläne, die wir als Teil unserer Vision und Strategie festgelegt haben. Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit Boeing im Laufe der Jahre weiter gewachsen ist, und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft Boeing-Flugzeuge zu fliegen und unseren Kunden weiterhin leistungsstarke Flugzeuge mit hohem Passagierkomfort anzubieten.“

Die Fluggesellschaft nutzt die Zuverlässigkeit, Effizienz und Reichweite ihrer 737 MAX-Flotte auf Strecken in Afrika, den Nahen Osten, Indien und Südeuropa.

Ethiopian Airlines betreibt die größte Boeing-Flotte in Afrika und hat den größten Auftragsbestand an 737 MAX-, 777X- und 787 Dreamliner-Flugzeugen auf dem Kontinent.

(red / Boeing / ET)