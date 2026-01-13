In eigener Sache: Fotoklau ist kein Kavaliersdelikt sondern rechtswidrig

Wer ein Foto verwenden möchte, braucht dazu grundsätzlich die Genehmigung des Fotografen oder zumindest des Rechteeinhabers. Seriöse Journalisten wissen das und erfreulicherweise klappt die diesbezügliche Zusammenarbeit unseres Teams mit den österreichischen und internationalen Medien im Regelfall ausgezeichnet. Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die so korrekt arbeiten.

Allerdings kam es gerade in jüngster Zeit vor, dass einige unserer Fotografen unter "Fotoklau" durch kommerzielle Medien zu leiden hatten. Das bedeutet, dass Zeitungen und/oder Nachrichtenportale in Einzelfällen Austrian Wings als "Selbstbedienungsladen" betrachtet und Bildmaterial ohne Genehmigung verwendet haben.

Das ist nicht nur eine Geringschätzung gegenüber unseren Fotografinnen und Fotografen sondern ganz klar ein Verstoß gegen geltende Gesetze und kann daher für das so agierende Medium finanziell recht teuer werden. Das Urheberrechtsgesetz versteht dabei keinen Spaß und unsere Fotografinnen und Fotografen ebenfalls nicht. Ein Medium, das eine Urheberrechtsverletzung begeht, muss das Zweifache des üblichen Honorars bezahlen.

Grundsätzlich gilt: Unsere Fotografinnen und Fotografen stellen ihre Bilder gerne zu marktüblichen Preisen nach vorheriger Anfrage zur Verfügung., manchmal sogar kostenlos. Die Entscheidung darüber liegt nur beim Fotografen oder der Fotografin, bei niemandem sonst. Zuwiderhandlungen verfolgen sie zur Not auch auf dem Rechtsweg bis zu letzten Instanz.

Wir bedanken uns nochmals bei allen Kolleginnen und Kollegen, welche korrekt arbeiten (das ist zum Glück die überwiegende Mehrheit) und bitten die wenigen "schwarzen Schafe" in der Branche eindringlich, sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Es ist auch ein Gebot der Fairness und spart ihnen letzten Endes auch Geld. Vielen Dank.

(red FH, TT / CvD)