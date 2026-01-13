Sperre des Wiener Flughafens wegen Vereisung - AUA musste heute 81 Flüge streichen

Seit wenigen Stunden läuft der Betrieb auf dem Wiener Flughafen wieder. Doch zuvor waren gut 100 Flüge ausgefallen, verspätet oder mussten umgeleitet werden. Am stärksten davon betroffen war naturgemäß der Homecarrier AUA, die bedeutendste Fluglinie am Standort.

Wie AUA-Sprecherin Anita Kiefer gegenüber "Austrian Wings" bestätigte, musste allein die AUA aufgrund der wetterbedingten stundenlangen Sperre des Wiener Flughafens 81 Flüge streichen. "Davon waren rund 7.200 Passagiere betroffen", so Kiefer.

Acht AUA-Flüge mussten umgeleitet werden, darunter 2 nach München, 2 nach Klagenfurt und 2 nach Graz. Kiefer: "Von dieser Maßnahme waren etwa 1.000 Gäste betroffen." Die Überstellung der betroffenen Maschinen nach Wien ist mittlerweile großteils erfolgt.

Weiter Verspätungen erwartet

In den kommenden Stunden bis in den Abend hinein ist noch mit Verspätungen zu rechnen, unter anderem, weil das Enteisen der Flugzeuge aktuell mitunter deutlich länger dauert als üblich.Kiefer: "Die betroffenen Fluggäste wurden selbstverständlich bestmöglich betreut. Die Sicherheit unserer Passagiere und Crews hat stets oberste Priorität."

Text & Foto: Patrick Huber