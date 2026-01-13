Flughafen Wien: Piste 11/29 soll bald enteist und einsatzbereit sein

Zwar läuft der Betrieb am VIE wieder, die Einschränkungen sind jedoch nach wie vor erheblich.

Der Flugbetrieb läuft weiter stetig an, der Flughafen ist seit 11.00 Uhr wieder in Betrieb Die Enteisung läuft weiter auf Hochtouren und der Winterdienst ist weiterhin voll im Einsatz Der Großteil der Vorfeldflächen, Positionen und Rollwege ist bereits enteist, eine Piste (16/34) ist in Betrieb, die zweite Piste (11/29) wird demnächst folgen.

Für den heutigen Tag ist noch weiter mit Verzögerungen zu rechnen, bis morgen sollte sich der Flugverkehr aber weitgehend normalisieren, einzelne Verzögerungen sind jedoch nicht auszuschließen.

(red LM / VIE)