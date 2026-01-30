Ryanair streicht weitere Verbindungen ab Österreich

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien verkündete Ryanair-Chef Michael O'Leary die Einstellung weiterer Strecken ab Österreich. Grund sei die noch unter grüner Regierungsbeteiligung eingeführte wirtschaftsfeindliche Ticketsteuer.

Ryanair wird im heurigen Sommerflugplan neun Routen ab Österreich einstellen. Damit bleiben 73 Routen ab Wien und zehn weitere Destinationen ab Linz, Salzburg und Klagenfurt übrig. Wie bereits im vorigen Herbst kritisierte der Ryanair-Chef einmal mehr die österreichische Flugticketabgabe. Diese Steuer haben nur wenige Länder innerhalb der EU, sie gilt als wirtschaftsfeindlich und wurde von den Grünen forciert, als die Partei noch in der Regierung war.

Schoss scharf gegen die flugverkehrsfeindliche Politik der österreichischen Regierung: Ryanair-Chef Michael O'Leary (Symbolbild) - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Die in Wien stationierte Ryanair-Flotte schrumpft von 19 auf 14 Flugzeuge.

(red CD )