Ryanair droht mit Abzug aus Linz

Für markige Sprüche und das "Herumpoltern" ist O'Leary hinlänglich bekannt. Das dürfte mit ein Grund sein, warum in Journalistenkreisen das Interesse an Ryanair-Pressekonferenzen in Wien mittlerweile schwindend ist. Denn außer, dass O'Leary und sein Österreich-Adlatus Andreas Gruber (Boss von "Lauda", einer Ryanair-Tochter ohne eigene Flugzeuge mit Sitz im Concorde Business Park in Schwechat) regelmäßig die österreichische Bundesregierung scharf attackieren und die Abschaffung der Flugverkehrssteuer fordern - garniert mit Drohungen, Flugzeuge abzuziehen, wenn das nicht geschehen sollte - gibt es dort nicht viel zu hören.
Gestern war es wieder einmal soweit und im Hinblick auf den kommenden Winterflugplan 2026/27 drohte Ryanair - welche Überraschung - mit der Einstellung der Flüge ab Linz, sollte Österreich die Flugverkehrsabgabe nicht abschaffen. Ryanair-Boss Michael O'Leary forderte eine diesbezügliche Entscheidung von der österreichischen Bundesregierung bis 1. Mai.
SPÖ-Infrastrukturminister Hanke bezeichnete eine Abschaffung der Flugverkehrsabgabe als "unrealistisch", stellte allenfalls eine "Reduktion" in Aussicht.
Die Wirtschaft, Flughäfen und auch andere Airlines fordern dagegen seit geraumer Zeit ebenfalls eine Abschaffung - allerdings ohne derart "herumzupöbeln", wie das der Ryanair-Chef tut.
Text & Fotos: Patrick Huber