Wir gratulieren dem Gewinner des Austrian Wings Weihnachtsgewinnspieles

In unserem Weihnachtsgewinnspiel ging es um den Absturz der "Helderberg", der bis zum heutigen Tag die größte Luftfahrttragödie Südafrikas darstellt. Wir wollten von unseren Lesern wissen, wie viel Kraftstoff die "Helderberg" zum Zeitpunkt des Absturzes noch in ihren Tanks hatte.

a.) rund 30.200 Kilogramm

b.) rund 24.400 Kilogramm

c.) rund 35.500 Kilogramm

Die richtige Lösung ist Antwort B, circa 24.400 Kilogramm.

Der Gewinner, Herr Michael S. aus Niederösterreich, wurde bereits verständigt und erhält das Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum" vom Autor per Post zugeschickt.

(red)