Weihnachtsgewinnspiel: Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'"

Es war der erste und bislang einzige Absturz einer Boeing 747 Combi aufgrund eines Feuers im Main Deck Cargo Hold: Der Crash der "Helderberg" 1987 vor Mauritius. 2023 erschien das erste deutschsprachige Sachbuch zu diesem Unglück, das 159 Menschenleben forderte und dessen Hintergründe nach wie vor nicht vollständig aufgeklärt sind. Austrian Wings Leser können jetzt wieder wieder ein Exemplar des beliebten Buches gewinnen.

Mit 140 Passagieren und 19 Besatzungsmitgliedern befand sich die Boeing 747-244B Combi der SAA/SAL in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1987 auf dem Weg von Taiwan nach Johannesburg. Doch kurz vor einer geplanten Zwischenlandung auf Mauritius stürzte die Maschine in den Indischen Ozean. Die Ursache: ein Feuer im Frachtbereich des Hauptdecks. Der Auslöser des Brandes konnte allerdings niemals geklärt werden und auch sonst liegen viele Dinge rund um dieses Unglück nach wie vor im Dunkeln.

Das Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'" stammt aus der Feder von Patrick Huber, der unter anderem die Standardwerke zum ersten Absturz einer Boeing 747 ("Lufthansa Flug 540 : Der erste Jumbo-Absturz - als die ,Hessen' von Nairobi ins Verderben startete"), zum Flugtagunglück von Ramstein ("Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein") und zum Absturz eines Pan Am Jumbos über Lockerbie ("Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod") verfasst hat. Vor rund einem Jahr veröffentlichte er das Sachbuch "Germanwings Flug 9525 - Absturz in den französischen Alpen", in dem er mit Unterstützung weiterer Experten die zahlreichen Verschwörungstheorien rund um Germanwings 9525 anhand von harten Fakten widerlegt. Huber schrieb auch das bisher einzige Buch zum Absturz der AUA 901 vor Moskau im Jahr 1960.

Leserstimmen zu "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'":

Hier geht's zur Buchrezension von Gerald Engertsberger

Hier geht's zur detaillierten Inhaltsbeschreibung.

Hörenswert ist außerdem der Podcast der beiden "Flugforensiker" Andreas Spaeth und Benjamin Denes zum Thema "Helderberg-Absturz".

Austrian Wings Leser haben nun noch einmal die Möglichkeit, ein Exemplar dieses Buches zu gewinnen. Dazu müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten. Beim Start in Taipeh hatte die "Helderberg" 149.000 Kilogramm Kerosin in ihren Tanks. Wie hoch war die verbliebene Kraftstoffmenge zum Zeitpunkt des Absturzes am 28. November 1987 um 00:07 Uhr UTC?

a.) rund 30.200 Kilogramm

b.) rund 24.400 Kilogramm

c.) rund 35.500 Kilogramm

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis spätestens Dienstag, 06. Jänner 2025, 13 Uhr, per E-Mail mit dem Betreff "Gewinnspiel Helderberg" an wings (at) austrianwings.info.

Aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufallsprinzip den Gewinner. Der oder die Glückliche wird anschließend von uns per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt und erhält das Buch zeitnah auf dem Postweg. Eine Barablöse ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Freude und Erfolg und wünschen frohe Festtage!

(red TF)