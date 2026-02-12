Austrian Wings Tipp: Vortrag über Tyrolean Airways am Montag

Tyrolean Airways war ein Stück österreichischer Luftfahrtgeschichte. Am Montag, 16. Februar 2026, findet in Innsbruck ein spannender Vortrag über die einstige Regionalfluggesellschaft statt.

Am 16. Februar 2026 (Montag) um 18:00 Uhr wird der ehemalige Tyrolean-Geschäftsführer Manfred Helldoppler im Plenarsaal des Rathauses Innsbruck mit einer überarbeiteten Präsentation noch einmal interessante Einblicke in die Geschichte der Tyrolean Airways geben, der einst stolzen Airline, die Luftfahrtgeschichte geschrieben hat. Manfred Helldoppler war über drei Jahrzehnte in leitender Funktion bei Tyrolean Airways tätig und kennt somit auch viele Hintergrundinformationen.

"Freuen Sie sich auf spannende Geschichten, noch mehr und bessere Bilder und einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen Tiroler Luftfahrt", so die Veranstalter.

Wann: Montag, 16. Februar 2026, 18.00 Uhr

Wo: Plenarsaal, Rathaus Innsbruck,

Maria-Theresien-Straße 18, 6. OG

Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich

(red TM)