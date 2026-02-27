Eurowings baut Dubai-Angebot in Berlin weiter aus

Dubai-Direktflüge werden auch auf Sommerflugplan ausgeweitet / Neue Verbindung Berlin - Rom / CEO Max Kownatzki: „Übernehmen langfristig Verantwortung für den Standort Berlin“

Eurowings treibt den Ausbau ihrer Präsenz am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) stark voran. Nach einer Aufstockung im Sommerflugplan 2026 auf 47 Ziele und mehr als 230 wöchentliche Flüge kündigt die Airline vor dem Start der weltgrößten Reisemesse ITB den nächsten Expansionsschritt an: Erstmals wird Eurowings die beliebten Verbindungen von Berlin nach Dubai auch über das Ende der klassischen Wintersaison hinaus anbieten. Reisende ab BER können dann mit Eurowings bis Ende April elfmal pro Woche in das beliebte Wüstenemirat fliegen, in den Monaten Mai und Juni sind es sechs wöchentliche Flüge. Mit der Verlängerung schafft die Value-Airline zusätzliche Reisemöglichkeiten für alle diejenigen, denen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg im Frühsommer noch zu wechselhaft sind.

Neben dem Programm in der Hauptstadt verlängert die Value-Airline auch an anderen Basen ihr Dubai-Angebot über den Winterflugplan hinaus. Eurowings verbindet dann Stuttgart (sechsmal pro Woche), Köln/Bonn (viermal pro Woche) und Hannover (dreimal pro Woche) mit dem Top-Ziel am Golf - jeweils bis Mitte Mai.

Im aktuellen Winterflugplan gehören Verbindungen in die Golfregion zu den beliebtesten und erfolgreichsten Strecken – Abu Dhabi inklusive. Zusammen mit dem Berlin-Angebot sowie Direktflügen ab Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Hannover bietet Eurowings derzeit 31 wöchentliche Verbindungen an den Golf an – so viele wie nie zuvor.

Hauptstadtexpress: Eurowings fliegt erstmals von Berlin nach Rom

Im Sommerflugplan 2026 baut Eurowings ihr Angebot am BER deutlich aus und stärkt insbesondere die Anbindung an europäische Hauptstädte und Metropolen. Erstmals verbindet die Fluglinie Berlin nonstop mit London (bis zu 12-mal wöchentlich), Lissabon (bis zu drei Mal pro Woche) sowie Sarajevo (zweimal wöchentlich). Ab 2. November kommt ein weiteres europäisches Hauptstadtziel hinzu: Eurowings verbindet dann Berlin viermal pro Woche nonstop mit Rom - jeweils montags, freitags, samstags und sonntags.

Auch für Urlaubsreisende und Familien wird das Angebot spürbar attraktiver: Sardiniens Mittelmeerstadt Olbia wird künftig ebenso wie Neapel zweimal wöchentlich angeflogen. In der Hochsaison ergänzt zudem das griechische Kavala mit bis zu zwei wöchentlichen Verbindungen das Streckennetz. Gleichzeitig erhöht Deutschlands größter Ferienflieger die Frequenzen auf stark nachgefragten Routen deutlich: Palma de Mallorca erhält sechs zusätzliche Flüge pro Woche, Stockholm vier weitere. Zürich und Split profitieren jeweils von zwei zusätzlichen Verbindungen. Auch die Frequenzen nach Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki und Larnaca werden aufgestockt.

Unangefochtene Top-Destination im Streckennetz bleibt Palma de Mallorca: Mit bis zu 28 wöchentlichen Flügen ist Eurowings die führende Airline auf dieser Verbindung und bringt jährlich mehr als 150.000 Gäste vom BER auf Europas beliebteste Urlaubsinsel. Insgesamt stellt die Airline Berliner Urlaubs- und Geschäftsreisenden im laufenden Jahr über 2,3 Millionen Sitzplätze zur Verfügung – rund 700.000 mehr als noch vor drei Jahren.

„Unsere Entwicklung in Berlin zeigt: Wir übernehmen langfristig Verantwortung für den Standort Berlin“, sagt Max Kownatzki, CEO von Eurowings. Ziel sei es, Eurowings mit stabilem operativem Fundament und klarer Wachstumsstrategie nachhaltig als eine der führenden Airlines am Flughafen Berlin Brandenburg zu etablieren – mit einem attraktiven Angebot für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Berlin spiele politisch, wirtschaftlich und kulturell in der europäischen Spitzenliga.

Aletta von Massenbach: „Klares Wachstumssignal am BER“

„Mit ihrem strategischen Engagement und dem kontinuierlichen Ausbau des Flugangebots setzt Eurowings ein klares Wachstumssignal am BER“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Der Sommer-flugplan mit seinem umfangreichen Streckenangebot stärkt unseren Standort unmittelbar. Besonders die neuen Hauptstadtverbindungen nach London, Lissabon, Sarajevo und im Winterflugplan zusätzlich Rom erweitern unser europäisches Netzwerk im Geschäfts- und Städtereiseverkehr maßgeblich.“

Mit einer Großbestellung von 40 Flugzeugen des Typs Boeing 737-8 MAX schafft Eurowings die Grundlage für zusätzliche Wachstumsoptionen ab 2027. Der Zulauf fabrikneuer Boeing soll den nächsten Expansionsschub der Airline einläuten – auch mit Blick auf mögliche weitere Ausbauschritte am BER.

