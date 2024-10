Ein Jahr Dubai: Eurowings wertet Services in die Golf-Metropole auf

Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings baut ihr Direktflug-Angebot nach Dubai deutlich aus. Jens Bischof, CEO von Eurowings, kündigte am Wochenende eine Verdopplung der Kapazitäten für den Winterflugplan 2024/25 an. „Dubai ist mit seiner futuristischen Skyline nicht nur ein pulsierendes Geschäftszentrum, sondern auch ein Magnet für immer mehr Freizeitreisende. Mit unserem Value-Angebot erreicht man den spannenden Mix aus Wintersonne, Wüstensand und Wolkenkratzern ohne Umstieg und zu sehr attraktiven Preisen“, sagte Bischof auf einer Veranstaltung vor Touristikexperten im Emirat.

Mit im Gepäck hatte Bischof eine signifikante Ausweitung des Eurowings Angebots: Ab 27. Oktober 2024 wird Dubai täglich und ohne Umsteigen mit der deutschen Hauptstadt Berlin verbunden (bisher 4x pro Woche). Ab Stuttgart künftig bis zu viermal wöchentlich (bisher 2x pro Woche). Zudem kommt mit Köln/Bonn ein dritter deutscher Abflughafen neu hinzu: Eurowings fliegt dann dreimal pro Woche mit Airbus A320neo-Jets nonstop aus dem Rheinland nach Dubai.

Direktflüge um neue Servicebestandteile ergänzt

Das Dubai-Produkt mit Einstiegspreise ab 139,99 Euro (one-way) und sehr attraktive Flugzeiten (Tagesflüge ohne Umsteigen) ergänzt Eurowings um neue Service-Bestandteile. Dazu gehören für BIZ Class-Gäste unter anderem Kissen, gepolsterte Kopfstützen sowie ausnahmslos kostenfreie Speisen und Getränke (Spirituosen inklusive). Alle Dubai-Gäste erhalten an Bord der A320neo zudem Gerätehalter, um Filme und Serien auf eigenen Devices bequemer schauen zu können.

Das stark wachsende Eurowings Angebot auf längeren Mittelstrecken ersetzt teilweise innerdeutsche Verbindungen, die angesichts rasant wachsender Steuern und Gebühren am Standort Deutschland kaum mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. So wird der über viele Jahre hinweg stark gebuchte Service zwischen den Flughäfen Hamburg und Köln/Bonn in Kürze eingestellt.

(red / EW)