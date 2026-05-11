Berlin: Flughafen BER mit weniger Passagieren wegen Nahost-Krise

Die Folgen des Krieges im Nahen Osten sowie Streiks bei Lufthansa haben sich im April auf die Verkehrszahlen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ausgewirkt. Insgesamt reisten im vergangenen Monat 2,1 Millionen Passagiere über den BER – das waren 91.000 beziehungsweise 4,1 Prozent weniger als im April 2025, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts zeigen. Rund 15.800 Maschinen starteten und landeten am Flughafen, 2,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat reisten im April 2026 rund 84.000 Passagiere weniger zu und von Zielen in der Nahost-Region. Hinzu kam, dass während der Streiks bei Lufthansa Flüge für rund 40.000 Passagiere gestrichen wurden.

Wie in jedem Jahr markierten die Osterferien den Start in die Sommersaison. In der Zeit vom 27. März bis 12. April nutzten rund 1,3 Millionen Reisende den BER. Der verkehrsreichste Tag des Monats war der Ostermontag, 6. April 2026, mit mehr als 83.500 Passagieren. Insgesamt wurden im April 2026 rund 3.800 Tonnen Fracht am BER umgeschlagen, 3,1 Prozent weniger als im April 2025.

(red MB / FI / WSG / BER)