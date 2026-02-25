FACC gibt vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

Die FACC AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und setzt ihren nachhaltigen Wachstumskurs konsequent fort. Trotz eines weiterhin dynamischen globalen Marktumfelds erzielte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 11,3 % den höchsten Konzernumsatz der Unternehmensgeschichte.



Rekordumsatz und deutliche Ergebnissteigerung

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 984,4 Mio. EUR (2024: 884,5 Mio. EUR). Trotz im internationalen Vergleich hoher Standortkosten in Österreich, insbesondere durch stark gestiegene Personal- und Energiekosten, konnte das operative Ergebnis (EBIT) merklich um 49,4 % auf 42,3 Mio. EUR gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit von 3,2 % auf 4,3 %. Besonders erfreulich: Alle Divisionen – Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors – leisteten einen positiven Ergebnisbeitrag.



Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind das seit Herbst 2024 umgesetzte konzernweite Effizienzsteigerungsprogramm CORE sowie die positiven Effekte des neuen Standortes in Kroatien. Alle eingeleiteten Maßnahmen zeigen bereits klare Wirkung, wirken den stark gestiegenen Standortkosten entgegen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.



Stabile Beschäftigung trotz dynamischen Wachstums

Trotz des kräftigen Umsatzanstiegs konnte der Personalstand mit 3.907 FTE nahezu konstant gehalten werden (+56 FTE). Dies unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und die steigende Produktivität innerhalb des Konzerns. Gleichzeitig bleibt FACC ein bedeutender Arbeitgeber und Technologietreiber am Standort Österreich.



Positiver Ausblick für 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management eine weitere Umsatzsteigerung zwischen 5 % und 15 %. Die eingeschränkte Verfügbarkeit kritischer Flugzeugsysteme – insbesondere von Triebwerken – zählt weiterhin zu den zentralen Themen der zivilen Luftfahrtindustrie. Die FACC-Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigen diese Effekte, die Umsatzplanung basiert auf konservativen Annahmen.



Das FACC-Management beobachtet die Entwicklungen bei OEM-Bedarfen und in der Supply Chain sehr genau und kann bei Bedarf frühzeitig und flexibel reagieren. Im Fokus stehen auch 2026 weiterhin die konzernweite Umsetzung des Effizienzprogramms „CORE“ sowie die Optimierung der Supply-Chain-Struktur. Mit fortschreitender Umsetzung der CORE-Maßnahmen und zusätzlichen Skaleneffekten wird eine weitere Verbesserung der EBIT-Marge erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erfolgt unter der Annahme unveränderter globaler Rahmenbedingungen sowie stabiler Kundenvorschauen.



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sind vorläufig und noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Das geprüfte Jahresergebnis 2025 der FACC AG wird am 25. März 2026 veröffentlicht.

