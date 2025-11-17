Sicheres Fliegen: FACC eröffnet Safety Center

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die Zahlen sprechen für sich: Flugzeuge sind das sicherste Verkehrsmittel der Welt. So ist Fliegen rund 20-mal sicherer als eine Zugreise, 1.200-mal sicherer als das Benutzen eines PKWs oder 10.000-mal sicherer als das Benutzen eines Motorrads. Das liegt daran, dass die gesamte Luftfahrtindustrie seit vielen Jahrzehnten strenge Sicherheits- und Qualitätsstandards etabliert hat, die die Sicherheit der Passagiere immer in den Vordergrund stellen. Luftfahrtsicherheit wird als ganzheitlicher Ansatz verstanden, der sichere Abläufe, Prozesse und Technologien umfasst, von der Herstellung und Wartung von Flugzeugen bis zum laufenden Betrieb.



Um den Aspekt Sicherheit bei der Aus- und Weiterbildung der gesamten Belegschaft in Zukunft noch weiter zu stärken, wurde in der FACC Academy in den vergangenen Monaten das FACC Safety Center als neues Schulungs- und Testareal für das Thema Sicherheit errichtet und nun in Betrieb genommen. Mitarbeitern wird dort mittels spezifischer Fallbeispiele und interaktiver Trainingsinhalte die Bedeutung des Themas Sicherheit nähergebracht. Im Vordergrund steht das Bewusstmachen der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, der über bestehende Standards hinaus zu noch mehr Sicherheit beitragen kann. Auch die Betonung einer offenen Gesprächskultur sowie einer „Just Culture“ ist wesentlicher Teil des Schulungskonzeptes. Denn der Mensch als „Human Factor“ steuert und überwacht alle Prozesse und ist somit der entscheidende Faktor für mehr Sicherheit in der Luftfahrt.



„Seit über 35 Jahren trägt die FACC mit ihren Produkten und Lösungen dazu bei, dass Fliegen heute das sicherste Fortbewegungsmittel der Welt ist. Mit dem neuen FACC Safety Center verankern wir das Thema Sicherheit noch stärker in der Aus- und Weiterbildung unserer Crew und zählen damit weltweit zu den Vorreitern bei Suppliern der internationalen Luftfahrtindustrie,“ betont CEO Robert Machtlinger.



Safety & Quality: Systematisches Sicherheitsmanagement

Während der Fokus bei Herstellungs- und Instandhaltungsbetrieben bislang auf der Konformität von Produkten und Prozessen lag, wurde in den letzten Jahren der Aspekt Sicherheit noch stärker betont und ein systematisches Sicherheitsmanagement ergänzt. Entwicklungs- und Produktionsorganisationen wie die FACC übernehmen mehr Verantwortung für das Thema Sicherheit und bewerten sicherheitsrelevante Einflüsse, wie zum Beispiel Human Factors, Teamfähigkeit und vieles mehr systematisch selbst. Sie gehen damit über die reine Erfüllung bestehender Zulassungskriterien und Sicherheitsstandards hinaus.

