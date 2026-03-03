FACC entwickelt Kabinen-Komponenten für Embraer Praetor 600E und Praetor 500E

Die neue Business Jet-Familie von Embraer setzt neue Maßstäbe in punkto Innovation und Passagierkomfort. Bei der Entwicklung der Kabine wurde FACC von Embraer als einer der wichtigsten Lieferanten für die Produktion der Monumente und Innenverkleidungen der Praetor 600E ausgewählt – von den Frachträumen über die Passagierkabine bis zum Cockpit – sowie für die Verkleidungen der Praetor 500E. Diese Zusammenarbeit festigt langfristig die Position von FACC als Hersteller von Interior-Komponenten im Business Jet Segment.



"Seit vielen Jahren setzen Embraer und FACC gemeinsam Maßstäbe bei Interiors für First Class Business Jets. Die Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit markiert für uns einen wichtigen Meilenstein. Wir danken Embraer für das Vertrauen in unser technologisches Know-how und in unsere exzellente Fertigung", unterstreicht FACC CEO Robert Machtlinger stolz.



"Während der gesamten Entwicklung der Praetor 600E-Kabine war FACC ein wichtiger Industriepartner zur Sicherstellung von Exzellenz in der Interior-Fertigung", sagt Newton Coutinho Filho, Vice President of Programs bei Embraer Executive Jets. "Die FACC AG unterstützt Embraer mit umfassender Fertigungskompetenz und zuverlässiger Umsetzung. Ihre Fähigkeit, komplexe Innenräume in großem Maßstab zu industrialisieren, ist grundlegend für die Bereitstellung einer hochwertigen und konsistenten Kabine in unserer gesamten Flotte und der Produktion für diese nächste Generation der Praetor-Familie."



Passagier-Komfort auf höchstem Niveau

Die Passenger Experience in der Praetor Business Jet Familie wird auf ein neues Level gehoben. Ein intelligentes und optimiertes Kabinendesign schafft ein völlig neues Raumgefühl. Moderne Leichtbautechnologie von FACC, kombiniert mit Oberflächen aus hochwertigem Leder, eleganten Holzfurnieren und edlen Metallen, schafft eine Atmosphäre absoluten Wohlbefindens – einschließlich eines nahtlos in die Sidewall integrierten In-Flight-Entertainment-Systems.



Langjährige und weitreichende Zusammenarbeit

FACC und Embraer pflegen eine umfassende Zusammenarbeit. FACC fertigt Interior Komponenten für Business Jets sowie Strukturkomponenten wie Spoiler und Querruder für die Passagierflugzeuge der E2-Serie von Embraer. Die Zusammenarbeit mit Embraer wurde in den Jahren 2025, 2024 und 2021 mit einem „Supplier of the Year Award” ausgezeichnet.

(red TT / FACC)