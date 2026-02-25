Gefährliche Probleme mit Klimaanlage der Boeing 737 MAX

Weil es an Bord "gefährlich heiß" werden kann, reagiert nun die US-Luftaufsicht FAA.

Die Boeing 737 MAX hat offenbar eine schwerwiegende Fehlfunktion in ihrer Klimaanlage, die dazu führen kann, dass die Temperatur in Cockpit und Kabine "unkontrolliert" ansteigen kann. Nach zwei bekannt gewordenen Zwischenfällen erließ die US-Luftaufsicht FAA daher jetzt eine dringende Lufttüchtigkeitsanweisung für dieses Muster.

Durch einen defekten Schutzschalter innerhalb des Systems kann die Kühlung für die Zapfluft (aus der die Klimaanlage gespeist wird) ausfallen, was in der Folge einen unkontrollierten Temperaturanstieg zur Folge haben kann.

Boeing arbeite bereits an einer Lösung. In der Zwischenzeit sollen Piloten bei Auftreten des Problems nicht benötigte Stromquellen wie Licht und Bordunterhaltungssystem abschalten und auf dem nächstgelegenen Flughafen landen.

