Boeing erhält Großauftrag von Alaska Airlines für die 737 MAX

Alaska Airlines bestellt 105 Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 10 und hat eine Option auf 35 weitere Flugzeuge des gleichen Typs bezeichnet. Außerdem hat sich Alaska Airlines für fünf Boeing 787 entschieden. Mit diesen Flugzeugen will die Airline Langstrecken nach Europa und Asien bedienen.

„Diese Flotteninvestition baut auf dem starken Fundament auf, das Alaska geschaffen hat, um ein stetiges, skalierbares und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen, und ist ein weiterer Baustein bei der Umsetzung unseres strategischen Plans ‚Alaska Accelerate‘“, sagte Ben Minicucci, CEO und Präsident der Alaska Air Group. „Diese Flugzeuge werden unsere Expansion zu weiteren Zielen auf der ganzen Welt vorantreiben und sicherstellen, dass unsere Gäste mit den neuesten, treibstoffeffizientesten und modernsten Flugzeugen reisen. Wir sind unglaublich stolz darauf, mit Boeing zusammenzuarbeiten, einem Nachbarn aus dem Pazifischen Nordwesten und einem Unternehmen, das als Symbol für amerikanische Innovation und Fertigung steht.“

„Dies ist ein historischer Flugzeugauftrag, der durch die starke Leistung und strategische Expansion von Alaska Airlines untermauert wird. Wir alle bei Boeing sind stolz auf den Erfolg von Alaska und fühlen uns geehrt, dass sie ihr Vertrauen in unsere Mitarbeiter und unsere Flugzeuge der Typen 737 und 787 gesetzt haben, um das Wachstum ihrer Fluggesellschaft voranzutreiben“, sagte Stephanie Pope, Präsidentin und CEO von Boeing Commercial Airplanes.

Diese Bestellung markiert den Beginn des 60. Jahres der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, die begann, als Boeing eine 727 an Alaska Airlines lieferte. Die Fluggesellschaft betreibt derzeit 248 Flugzeuge des Typs 737 und hat nun 174 Jets des Typs 737 MAX bestellt. Die 737 MAX 10 wird für mehr Flexibilität im Streckennetz und in der Flotte sorgen und gleichzeitig die Gemeinsamkeiten bewahren – eine Ergänzung zur Flotte von Alaska Airlines, die aus Flugzeugen der Typen Next-Generation 737 und 737 MAX besteht.

Die in Seattle ansässige Fluggesellschaft hat fünf 787 Dreamliner im Einsatz, und mit diesem Kauf steigt ihr Auftragsbestand auf 12 Flugzeuge der Widebody-Familie, da Alaska Airlines sein globales Streckennetz in den nächsten Jahren auf mindestens 12 internationale Ziele ausweiten wird.

(red TT / Boeing)