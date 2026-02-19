Neue Flugverbindung zwischen Wien und Rumänien

Geflogen wird jeweils donnerstags und sonntags. Flug DN436 startet in Wien um 08:20 Uhr mit Landung in Bacau um 10:50 Uhr. Der Rückflug DN435 verlässt Bacau um 07:00 Uhr Früh und landet aufgrund der Zeitverschiebung in der österreichischen Hauptstadt bereits um 07:35 Uhr. Zum Einsatz kommen Airbus A319 und A320 Maschinen.
Dan Air wurde 2017 unter dem Namen Just Us Air gegründet und führte anfangs Charter- und Wet Lease Flüge durch. Seit 2023 formiert die Fluggesellschaft als Dan Air und baut seither mit aktuell drei Airbus Flugzeugen ein Netz an Linienflügen auf.
(red GM)