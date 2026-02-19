Neue Flugverbindung zwischen Wien und Rumänien

Die rumänische Airline Dan Air wird ab 2. April 2026 den Flughafen Wien ansteuern. Die für den österreichischen Airport neue Fluggesellschaft, startet mit zwei wöchentlichen Flügen nach Bacau in Rumänien.

Geflogen wird jeweils donnerstags und sonntags. Flug DN436 startet in Wien um 08:20 Uhr mit Landung in Bacau um 10:50 Uhr. Der Rückflug DN435 verlässt Bacau um 07:00 Uhr Früh und landet aufgrund der Zeitverschiebung in der österreichischen Hauptstadt bereits um 07:35 Uhr. Zum Einsatz kommen Airbus A319 und A320 Maschinen.

Dan Air wurde 2017 unter dem Namen Just Us Air gegründet und führte anfangs Charter- und Wet Lease Flüge durch. Seit 2023 formiert die Fluggesellschaft als Dan Air und baut seither mit aktuell drei Airbus Flugzeugen ein Netz an Linienflügen auf.

(red GM)