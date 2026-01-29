China Eastern Airlines ab April 2026 neu am Flughafen Wien: Erstmals Direktflüge nach Xi’an

Der Flughafen Wien baut sein Langstreckennetz weiter aus: Mit China Eastern Airlines nimmt ab 20. April 2026 eine der größten Fluggesellschaften der Volksrepublik China erstmals den Linienbetrieb nach Wien auf. Gleichzeitig wird Xi’an erstmals direkt ab Wien erreichbar. Die historische Kaiserstadt zählt zu den bedeutendsten touristischen Destinationen in China und ist vor allem durch die Terrakotta-Armee international bekannt. Geflogen wird dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einem Airbus A330-200. China zählt zu den wichtigsten strategischen Fernmärkten des Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung stärkt die internationale Konnektivität des Standorts, schafft neue Reisemöglichkeiten für Geschäfts- und Urlaubsreisende und setzt einen wichtigen Impuls für Wirtschaft und Tourismus in Österreich.

„Der chinesische Reisemarkt gewinnt wieder deutlich an Dynamik. Mit China Eastern Airlines und der neuen Direktverbindung nach Xi’an stärken wir die internationale Anbindung von Wien und bauen unsere Rolle als Gateway zwischen Europa und Asien weiter aus. Damit setzen wir gezielte Impulse für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich, Reisende in beide Richtungen profitieren gleichermaßen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„China zählt zu Wiens wichtigsten Fernmärkten, den wir ausschließlich im Luxussegment bearbeiten. Die neue Nonstop Verbindung nach Xi’an eröffnet zusätzliche Chancen in einem wirtschaftlich starken Markt mit einem kunst- und kulturinteressierten Publikum, das maßgeblich Wertschöpfung in unserer Stadt bringt. Besonders erfreulich ist, dass China gemessen am Beherbergungsumsatz nach der pandemiebedingten Pause wieder in den Top 10 vertreten ist – ein deutliches Zeichen für das ausgeprägte Luxusbewusstsein chinesischer Gäste und eine starke Triebfeder für die Umsetzung unserer strategischen Ziele“, erklärt Norbert Kettner, CEO des WienTourismus.

Xi’an – Historische Kaiserstadt und internationales Kulturzentrum

Xi’an zählt zu den ältesten Städten Chinas und war über Jahrhunderte Ausgangspunkt der legendären Seidenstraße. Weltweit bekannt ist die Metropole vor allem durch die UNESCO-Welterbestätte der Terrakotta-Armee, die jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht. Heute ist Xi’an ein bedeutendes Kultur-, Bildungs- und Technologiezentrum im Westen Chinas und gewinnt zunehmend an internationaler wirtschaftlicher Bedeutung.

Dreimal wöchentlich nonstop von Wien nach Xi’an

China Eastern Airlines fliegt ab 20. April 2026 dreimal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) zwischen Wien und Xi‘an. Der Abflug in Wien findet um 13:30 Uhr statt, mit Ankunft in Xi’an am Folgetag um 05:50 Uhr. Der Rückflug aus Xi‘an startet um 01:30 Uhr mit Ankunft um 06:10 Uhr am Folgetag in Wien.

China Eastern Airlines: Eine der größten Airlines der Volksrepublik China und Skyteam Member

China Eastern Airlines, eine der größten Fluglinien Chinas betreibt ihren Sitz in Shanghai und Peking und von dort aus ein breites Streckennetz an weltweiten Destinationen. Derzeit betreibt China Eastern eine Flotte von über 800 Flugzeugen und verfügt über die jüngste und größte Großraumflotte mit führenden kommerziellen und technischen Modellen in China. China Eastern ist mit jährlich über 150 Millionen Passagieren unter den zehn größten Fluggesellschaften der Welt. Die Airline ist Mitglied von SkyTeam, der mit 18 Airlines zweitgrößten Luftfahrtallianz der Welt. Nähere Infos zu China Eastern Airlines und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter https://de.ceair.com/de/.

(red / VIE)