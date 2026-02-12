Flughafen Wien meldet 1,1 Prozent Passagierplus für den Januar 2026

Positive Entwicklung bei den Passagierzahlen im ersten Monat des Jahres 2026: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5,0% auf 2.557.185 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,1% auf 1.910.186 Reisende. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2026 auf 594.889 Reisende (+17,2%) und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 52.110 Reisende (+34,7%) zu.

Am Standort Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2025 leicht auf 1.534.396 (-0,5%) und jene der Transferpassagiere auf 331.854 Reisende (-2,5%) zurück. Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte „Transitpassagiere").

Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 4,0% auf 15.143 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte um +3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Jänner 2025 zu. Das Frachtaufkommen stieg gegenüber dem Jänner 2025 um 5,3% auf 22.679 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Im Jänner 2026 betrug das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa 628.662 Reisende (-1,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 123.644 Passagiere (-9,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 25.712 Reisende (-7,7%) und nach Afrika 29.225 (+9,0%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2026 insgesamt 77.540 (+15,0%) und in den Fernen Osten 57.707 Passagiere (+8,8%).

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung Jänner 2026

Flughafen Wien (VIE) 01/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 1.910.186 +1,1 Lokalpassagiere an+ab 1.534.396 -0,5 Transferpassagiere an+ab 331.854 -2,5 Bewegungen an+ab 15.143 -4,0 Cargo an+ab (in to) 22.679 +5,3 MTOW (in to) 712.013 +2,7 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 01/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 594.889 +17,2 Lokalpassagiere an+ab 593.699 +17,2 Transferpassagiere an+ab 1.072 +16,5 Bewegungen an+ab 4.324 +9,7 Cargo an+ab (in to) 1.949 +0,6 MTOW (in to) 172.993 +12,4 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 01/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 52.110 +34,7 Lokalpassagiere an+ab 52.110 +34,7 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. Bewegungen an+ab 398 +15,4 Cargo an+ab (in to) 1 +74,2 MTOW (in to) 13.267 +25,7 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 01/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 2.557.185 +5,0 Lokalpassagiere an+ab 2.180.205 +4,4 Transferpassagiere an+ab 332.926 -2,5 Bewegungen an+ab 19.865 -1,0 Cargo an+ab (in to) 24.628 +4,9 MTOW (in to) 898.273 +4,7

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

(red HB / PS / VIE)