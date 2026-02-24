Passagierflugzeug mit Drohne attackiert

In Myanmar wurde ein Passagierflugzeug von einer Drohne angegriffen. Verletzt wurde niemand.

Myanmar (ebenfalls bekannt als Birma/Burma) ist eine unruhige Region, insbesondere seit dem Militärputsch im Jahr 2021. Aktuell flammen Konflikte in dem Land wieder auf.

Am 20. Februar 2026 wurde ein Flugzeug der Myanmar National Airlines mit einer Drohne attackiert, als die Passagiere gerade boardeten. Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Flughafen Myitkyina.

Demnach schlug eine mit einem Sprengkopf bestückte FPV-Drohne in das Heck des Flugzeuges vom Typ ATR 72 ein. Passagiere und Crew brachten sich in Sicherheit. Laut offiziellen behördlichen Angaben wurde niemand verletzt.

(red HF)