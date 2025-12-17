Polizei-Großeinsatz mit Drohnen in Wien-Liesing - fünf Festnahmen!

Seit Stunden läuft im 23. Wiener Gemeindebezirk ein umfassender Polizeieinsatz. Auch die Drohneneinheit ist vor Ort. Es handelt sich um einen Anti-Drogeneinsatz. Es gibt zumindest 5 Verhaftungen.

Seit gut drei Stunden sind Dutzende Polizisten und wenigstens eine Polizeidrohne im 23. Bezirk im Einsatz. Augenzeugen berichten, dass in der Perfektastraße auf Höhe des Lokals "Perfect Kitchen" gegen 13:30 "an die 20 Polizeiautos" mit Blaulicht vorgefahren seien. Videoaufnahmen bestätigen außerdem Berichte von Anrainern, wonach wenigstens eine Drohne über dem Gebäudekomplex schwebte. In einer Seitengasse saß ein von zwei Polizisten bewachter junger Mann mit offensichtlichem Migrationshindergrund in Handschellen.Etwa 30 Polizistinnen und Polizisten seien an der Einsatzstelle gezählt worden. Insgesamt wurden zumindest 5 Personen bei diesem Polizeieinsatz festgenommen. Es hat sich um einen Anti-Drogeneinsatz gehandelt. Laut Berichten von Anrainern, die sich nicht unabhängig überprüfen ließen, sollen alle Festgenommenen "südländischen Typs" sein.

Auf Social Media hat sich die LPD Wien bisher nicht dazu geäußert.

Laut Austrian Wings vorliegenden Augenzeugenberichten dauert der Großeinsatz mit Stand 16:15 Uhr nach wie vor an.

(red LM / TT)