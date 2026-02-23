Bundesheer baut Salzburg zum Zentrum für Drohnenabwehr aus

Drohnen sind aus modernen Konflikten nicht mehr wegzudenken wie der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine gezeigt hat. In Österreich wird Salzburg zum Zentrum der Drohnenabwehr ausgebaut, denn das Bundesheer hat hier akuten Nachholbedarf.

Neben der (Austrian Wings berichtete ausführlich) Beschaffung neuer Jets (M-346) und Hubschrauber (AW169 von Leonardo und Sikorsky Black Hawk) wird das Bundesheer nun auch im Bereich der bodengebundenen Luft- und Drohnenabwehr massiv aufgerüstet. Salzburg wird hier zum Zentrum der elektronischen Drohnenabwehr und zugleich Standort für das gemeinsame europäische Luftabwehrprojekt „Sky Shield“.

„Es ist wichtig, dass wir die Luftraumüberwachung zur Luftverteidigung ausbauen“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Im militärischen Aufbauplan 2032+ ist deshalb daher neben der klassischen Fliegerabwehr (Flak) auch die Fähigkeit der Truppe, Drohnen verschiedener Größen effizient abwehren zu können, festgehalten. Derzeit erfolgt die Drohnenabwehr mit dem System ELDRO (Elektronische Drohnenabwehr). Dieses System wurde bereits 2018 zum Schutz von Veranstaltungen der EU-Ratspräsidentschaft beschafft. Es ist derzeit in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim stationiert.

Die moderne Drohnenabwehr soll rasch aufgebaut werden. Zunächst wird die Nutzungsdauer der vorhandenen 35mm-Flak verlängert. Zusätzlich wird das System "Skyranger" mit 36 Fahrzeugen implementiert. Drei Einheiten dieses Systems sind laut Verteidigungsministerium für die Drohnenabwehr in Salzburg vorgesehen.

Zudem werden in der Schwarzenbergkaserne weitere Drohnenabwehrsysteme mit einer Reichweite von 15 bis 50 Kilometern stationiert.

Der Aufbau des neuen Drohnenabwehrsystems soll bis 2032 abgeschlossen sein.

(red MK / CvD)