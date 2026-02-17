Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine erbittert gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin. Laut verschiedenen Quellen sollen jetzt auch westliche Freiwillige in den F-16 Jets der Ukraine sitzen und das überfallene Land gegen den Aggressor Russland verteidigen.

Das Gros der ukrainischen Luftwaffe besteht nach wie vor aus älteren Mustern sowjetischer Bauart, wie MiG 29, Su-27, Su-25, etc ... - doch seit einiger Zeit erhält die Ukraine auch westliche Kampfjets der Typen Mirage 2000 und F-16. Die Ausbildung der Piloten und Techniker übernehmen westliche Staaten, welche die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor unterstützen.

Wie jetzt bekannt wurde, soll unter größter Geheimhaltung eine "internationale" F-16 Staffel aufgestellt worden sein. In ihr fliegen neben ukrainischen Piloten auch westliche Freiwillige. Konkret soll es sich um "Veteranen" aus den USA und den Niederlanden handeln, die allesamt "Kampferfahrung" besitzen.

Luftkämpfe zwischen ukrainischen und russischen Kampfflugzeugen gibt es zwar kaum, doch die F-16 stellen ein wichtiges Element der ukrainischen Luftverteidigung dar. Sie werden eingesetzt, um die Raketen, mit denen Russland täglich schwere Kriegsverbrechen begeht, indem es zivile Einrichtungen in der Ukraine bombardiert, abzufangen.

