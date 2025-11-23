Seit bald vier Jahren überzieht der russische Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin die Ukraine mit Krieg. Täglich beschießt die russische Armee auch zivile Ziele mit Drohnen, Bomben und Raketen. Ein klares Kriegsverbrechen. Bei jüngsten Angriffen ermordeten die Streitkräfte des von der EU als Terrorstaat eingestuften Russlands wieder Zivilisten.

Unter den Opfern des jüngsten russischen Luftterrors auf die Ukraine, befanden sich auch ein erst siebenjähriges Mädchen, das die polnische Staatsbürgerschaft hatte. Die kleine Amelia verbrannte mit ihrer Mutter Oksana in den Trümmern eines Wohnhauses, das die Armee des russischen Kriegsverbrechers Wladimir Putin bei einem nächtlichen Luftangriff in Brand geschossen hatte, in der westukrainischen Stadt Ternopil. Mutter und Tochter hielten sich während ihres Todeskampfes fest in den Armen.

Die polnischen Behörden bestätigten den Tod des Mädchens. Der Sprecher des polnischen Außenministeriums, Maciej Wewiór, schrieb wörtlich von "von Russland Ermordeten" und weiter: "Unter den Opfern dieser Brutalität ist eine siebenjährige polnische Staatsbürgerin, Amelia."

Auch der polnische Premierminister Donald Tusk äußerte sich zu diesem neuerlichen Kriegsverbrechen Russlands öffentlich: "Amelia war sieben Jahre alt. Sieben. Ein polnisches Kind. Sie starb in Ternopil während eines brutalen russischen Raketenangriffs. Sie wird keinen ihrer Träume mehr erfüllen. Dieser grausame Krieg muss enden, und Russland darf ihn nicht gewinnen. Denn das ist auch ein Krieg um die Zukunft unserer Kinder."

