Heimatverteidigung der Ukraine: F-16 jetzt im Einsatz gegen Terrorstaat Russland

Während der Feierlichkeiten zum Tag der Luftstreitkräfte der Ukraine präsentierte Präsident Wolodymyr Selenskyj F-16-Kampfflugzeuge am ukrainischen Himmel. Er betonte den Beginn einer neuen Etappe in der Entwicklung der Streitkräfte.

"Wir haben viel getan, damit die ukrainischen Luftstreitkräfte auf einen neuen Standard der Luftfahrt, auf die westliche Kampfflugzeuge umsteigen. Seit Beginn dieses Krieges haben wir mit unseren Partnern darüber gesprochen, dass es notwendig ist, den ukrainischen Himmel vor russischen Raketen und russischen Flugzeugen zu schützen. Wir haben Hunderte von Treffen und Verhandlungen abgehalten, um die Fähigkeiten unserer Luftfahrt, die Luftabwehr, unsere Streitkräfte zu stärken. Wir haben oft gehört: „Das ist unmöglich“. Aber wir haben das möglich gemacht, was unser Ehrgeiz, unser Verteidigungsbedürfnis waren, und jetzt ist es wirklich Realität, Realität in unserem Himmel - F-16 in der Ukraine", erklärte Selenskyj.

Er dankte den ukrainischen Piloten, die neue Flugzeuge meistern, und den internationalen Partnern aus Dänemark, den Niederlanden, den USA, allen ukrainischen Partnern, die wirklich effektiv helfen und F-16 liefern.

„Wir schätzen Ihre Unterstützung ", sagte Selenskyj abschließend.

(red / Ukrinform)