Wie wird man Privatpilot? Stockerauer Flieger laden zum unverbindlichen Infoabend ein

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Auf etlichen Flugplätzen wird die Ausbildung zum Segelflieger oder Privatpiloten angeboten. Die Stockerauer Flieger veranstalten Anfang März einen Informationsabend.

Ebenso wie der Spitzerberg, die beiden Flugplätze in Wiener Neustadt oder Bad Vöslau gehört auch der Flugplatz Stockerau zu jenen Flugfeldern, die für Piloten aus dem Großraum Wien interessant sind. Vor 3 Jahren feierten die Stockerauer Flieger "100 Jahre Segelflug".

Der am Platz ansässige Verein "FSV 2000" bietet Mitgliedern die Ausbildung zum Privatpiloten für Flächenflugzeuge (PPL-A) an, wer sich für die Hubschrauberfliegerei interessiert, dem steht in Stockerau "Aerial Helicopters" als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der "FSV 2000" lädt am 10. März um 19 Uhr auf dem Flugplatz zu einem unverbindlichen Informationsabend ein, bei dem die Möglichkeiten und die Kosten für die PPL-A-Ausbildung erläutert werden. "Eine Anmeldung ist nicht nötig, gerne beantworten wir Fragen von Interessierten jederzeit auch per Mail unter flugschule (at) fsv2000.at", heißt es von den Verantwortlichen.

(red)