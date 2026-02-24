„Women Rule the Sky“: Austro Control Online Recruiting-Day am 2. März

Unter dem Motto „Women Rule the Sky“ richtet sich die virtuelle Veranstaltung besonders an junge Frauen, die sich für eine Karriere als Fluglotsin bei Austro Control interessieren. Fluglotsinnen und Fluglotsen sind für die Sicherheit im österreichischen Luftraum verantwortlich. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge einander nie zu nahekommen. Sie arbeiten im Tower am Flughafen Wien, in der Überflugskontrolle in Wien und an den großen Bundesländerflughäfen in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Linz.

Frauen für die Flugsicherung begeistern

Mit der Initiative „Women Rule the Sky“ setzt sich Austro Control gezielt dafür ein, Frauen für Luftfahrtberufe zu begeistern. Im Rahmen der Online-Veranstaltung ermöglichen Fluglotsinnen und Fluglotsen von Austro Control einen faszinierenden Einblick in die Welt der Flugsicherung. Was macht der Tower, wofür ist Approach zuständig und wie werden Überflüge sicher durch den österreichischen Luftraum geführt? Diese und alle weiteren Fragen rund um Auswahlverfahren, Ausbildung und Job werden von Austro Control Expertinnen und Experten beantwortet. Beim Online Recruiting-Day von Austro Control sind selbstverständlich alle interessierten Personen willkommen!

Verantwortungsvoller Job mit attraktiven Rahmenbedingungen

Wer sich für diesen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job mit bezahlter Ausbildung und einem Einstiegsgehalt von 6.600 Euro interessiert, kann sich am Montag, dem 2. März ab 18:30 unkompliziert und aus ganz Österreich beim Online Recruiting Day informieren. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung auf www.startfrei.at möglich.

