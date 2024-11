Hagelflug: Austro Control entlastet AUA von dubiosen anonymen Vorwürfen

Zwei österreichische Journalisten hatten kürzlich über angeblich "frisierte" Unterlagen zu Pilotenschulungen bei der AUA in Zusammenhang mit dem "Hagelflug" der OE-LBM im Juni dieses Jahres berichtet und sich dabei auf einen Akt der Justiz und darin enthaltene Aussagen eines anonymen Whistleblowers berufen. Das Problem an der Sache: Die zwei Autoren sind in Fachkreisen teilweise bereits "berüchtigt" für ihre fragwürdige Art und Weise, vermeintliche "Skandale" zu produzieren. So erfanden sie vor einigen Jahren einen "Absturz" und ein "Flugverbot", beides existierte so aber überhaupt nicht. Entsprechend skeptisch waren etliche Piloten, als diese beiden Redakteure über diesen vermeintlichen "AUA-Skandal" schrieben. Jetzt entlastete auch die Luftfahrtbehörde Austro Control die AUA ganz formell.