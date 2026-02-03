Zwischenfall: Air India groundet Boeing 787

Laut Angaben der Piloten sei der Schalter für die Treibstoffzufuhr des linken Triebwerks (Fuel Control Switch) zweimal hintereinander selbsttätig von "RUN" auf "OFF" gesprungen sein. Betroffen war die Boeing 787-9 VT-ANX, die am Sonntag als Kurs Air India 132 von London nach Bengaluru fliegen sollte. Erst beim dritten Anlassen des Triebwerks sei der Schalter dann in der korrekten Stellung geblieben und das Flugzeug nach Indien gestartet. Dort nahm Air India den Jet sofort außer Betrieb und untersucht den Vorfall nun technisch.

Im vergangenen Jahr war der Air India Flug 171 abgestürzt, nachdem unmittelbar nach dem Start beide Triebwerke ausgefallen waren. In ihrem Zwischenbericht stellten die Ermittler fest, dass beide Fuel Control Switches sofort nach dem Abheben von "RUN" auf "OFF" gestellt wurden. Ob es ein technisches Problem war oder ob einer der Piloten die Schalter betätigt hatte, ist noch immer Gegenstand von Untersuchungen.

