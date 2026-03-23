Mindestens 2 Tote: Air Canada Jet kollidiert in New York mit Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr

Auf dem Flughafen LaGuardia in New York hat sich ein Unfall ereignet. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte ein CRJ-900 der Fluggesellschaft Air Canada mit einem Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Von der "New York Post" veröffentlichte Aufnahmen zeigen einen schwer beschädigten Bug des Flugzeugs, das nach hinten gekippt ist.

Ersten Berichten zufolge wurden vier Feuerwehrleute verletzt, alle Insassen des Flugzeuges konnten sich über die Notausstiege über den Tragflächen in Sicherheit bringen.Wie im Fall von Hapag Lloyd 3378 im Jahr 2000 ragte die Nase des Flugzeugs hoch in die Höhe, wodurch die vorderen Hauptnotausgänge des CRJ nicht benutzbar waren.

Später hieß es in US-Medienberichten, dass mindestens 2 Menschen bei dem Vorfall getötet worden seien.

Der LaGuardia Airport wurde nach dem Unfall geschlossen.

(red GN, MK, CvD)