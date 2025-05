Zwei Helikopter in Finnland kollidiert und abgestürzt

Mehrere Tote gibt es nach der Kollision zweier Hubschrauber des Typs R44 über einem Waldgebiet in Finnland. Einer der Helikopter war laut finnischen Quellen in Österreich registriert.

Ersten Informationen zufolge waren beide Helikopter zeitgleich von einem privaten Heliport in der estnischen Hauptstadt Tallinn gestartet und auf dem Weg zum Flugplatz Piikajärvi in Kokemäk in Finnlandi, wo eine Flugveranstaltung geplant war. Während des Formationsfluges kam es dann aus vorerst unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Drehflügler. Beide Hubschrauber stürzten in ein Waldstück auf finnischem Staatsgebiet, nördlich von Turku. Alle fünf Insassen kamen ums Leben.

Laut ersten Berichten sei zwar die Identität der Piloten bekannt, jene der Passagiere werde noch untersucht.

Bei den abgestürzten Helikoptern handelt es sich um zwei Robinson R44. Die Maschinen trugen die Kennungen ES-ETR und OE-XOS.

Text & Foto: Patrick Huber