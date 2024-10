USA: Helikopter kollidiert mit Sendemast und stürzt ab - Tote

Vier Todesopfer hat der Absturz eines Helikopters in der Nacht im US-Bundesstaat Texas gefordert.

Ein Hubschrauber des Typs Robinson R44 kollidierte am Sonntagabend (20. 10. 2024) mit einem Funkturm in der Nähe der Innenstadt von Houston und ist abgestürzt. Der Helikopter ging sofort in Flammen auf. Die vier Insassen, darunter ein Kind, kamen bei dem Unglück ums Leben. Die Tragödie ereignete sich gegen 20 Uhr Lokalzeit. Der Robinson war kurz zuvor vom etwa 15 Meilen entfernten Ellington Field gestartet.

Der Sender KHOU-TV berichtete, dass die Lichter des Towers nicht funktionierten und die US-Luftaufsicht Federal Aviation Administration, kurz FAA, eine Meldung (NOTAM) darüber herausgegeben hatte. Piloten sind verpflichtet, vor Flugantritt eine gewissenhafte Flugvorbereitung durchzuführen, zu der auch das Einholen und Lesen aller aktiven NOTAMs gehört.

Obwohl der offizielle Abschlussbericht abgewartet werden muss, gilt es vor diesem Hintergrund schon jetzt als wahrscheinlich, dass der Pilot in der Dunkelheit den unbeleuchteten Sendemast einfach übersehen haben dürfte.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info