BDL wählt neues Präsidiumsmitglied

Die Mitglieder des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) haben einstimmig Dr. Kay Lindemann, Leiter Konzernpolitik und Bevollmächtigter des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG, in das BDL‑Präsidium gewählt.

Mit dieser Wahl tritt ein ausgewiesener Experte für Verbandsarbeit und Luftverkehrspolitik, die Nachfolge von Dorothea von Boxberg, CEO Brussels Airlines, im BDL-Präsidium an. Lindemann bringt langjährige Erfahrungen in der politischen Interessenvertretung sowie umfassende Kenntnisse der deutschen Luftverkehrswirtschaft mit und wird seine Expertise nun in die Arbeit des BDL‑Präsidiums einbringen.

Der BDL dankt Dorothea von Boxberg ausdrücklich für ihre hervorragende und engagierte Arbeit im Präsidium. Mit großem Einsatz hat sie wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Luftverkehrsstandortes Deutschland gesetzt und die Verbandsarbeit in einer herausfordernden Zeit maßgeblich geprägt. Der Verband wünscht ihr für ihre kommenden Aufgaben weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

(red SB / BDL)